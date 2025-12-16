Betreiber des Intercity-Hotels Herford beantragt Insolvenz

Drei Jahre nach dem Start muss die Scoop Herford Hotelbetriebs GmbH Insolvenz anmelden. Der Betrieb des Vier-Sterne-Hotels soll jedoch ohne Einschränkungen weiterlaufen.

Die Scoop Herford Hotelbetriebs GmbH, Betreiberin des Intercity-Hotels in Herford, hat beim Amtsgericht Augsburg einen Insolvenzantrag gestellt. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde am 3. Dezember 2025 Rechtsanwalt Georg Jakob Stemshorn von der Pluta Rechtsanwalts GmbH bestellt. Trotz der Antragstellung wird der Hotelbetrieb fortgeführt.



Als Ursache für die wirtschaftlichen Schwierigkeiten werden Liquiditätsengpässe genannt, die unter anderem auf außerordentlich hohe und nicht eingeplante Energiekostennachzahlungen zurückzuführen sind. Die Gehälter der 27 Beschäftigten sind für einen Zeitraum von drei Monaten über das Insolvenzgeld abgesichert. Der vorläufige Insolvenzverwalter prüft derzeit die wirtschaftliche Lage des Unternehmens und führt Gespräche mit relevanten Beteiligten, um Optionen für eine langfristige Fortführung des Hotels zu entwickeln.



Das Intercity-Hotel Herford wurde im Oktober 2022 im Marta-Viertel eröffnet [wir berichteten], nachdem sich der Start pandemiebedingt mehrfach verzögert hatte. Das Haus verfügt auf rund 4.918 m² über 135 Betten, ein Open-Lobby-Konzept sowie drei Tagungsräume und gilt als größtes Hotel der Stadt.