Bethge wird Anfang 2024 innerhalb Düsseldorfs umziehen und erweitert so die bisherige Verkaufsfläche auf 140 m². Der neue Standort befindet sich in Premiumlage in der Kasernenstraße 13, an der Ecke zur Grabenstraße. Vermieter ist die Berlinhaus Verwaltung GmbH der Unternehmensgruppe Prajs & Drimmer. CBRE war für Berlinhaus beratend und vermittelnd

[…]