Bethanien-Center unter Wasser

Das Bethanien-Center in Neubrandenburg, das seit 2011 zum Union Investment Fonds „UniInstitutional

European Real Estate“ [wir berichteten], stand in der Nacht zum Montag unter Wasser. Einbrecher beschädigten bei ihrer Nacht und Nebel-Aktion die Sprinkleranlage, was dazu führte, dass sich in einem Teil des 44.000 m² großen Shopping Centers 30.000 Liter Wasser ergossen und die automatisch alarmierte Feuerwehr zur Mirabellenstraße 2 ausrücken mußte. Laut der lokalen Medien war diese binnen sechs Minuten vor Ort und konnte durch den schnellen Einsatz und das Abpumpen offensichtlich einen größeren Schaden verhindern. Dieser sei zwar noch nicht bezifferbar, aber laut des MEC Metro-ECE Centermanagements scheint er geringer auszufallen, als befürchtet. Während die Suche nach den Tätern noch läuft, konnte das Shopping Center am Morgen aber eröffnet werden.

.