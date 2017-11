Beta Bauland verkauft Grundstück an die Interhomes in Gelsenkirchen

Nach dem kürzlichen Erwerb von rund 8.000 m² Bauland An der Luthenburg/Ecke Grollmannstraße von der Beta Baulandentwicklungsgesellschaft plant die Interhomes AG den Bau von 36 Häusern in Gelsenkirchen. Der Verkäufer übernimmt ab Frühjahr 2017 die Erschließung des Geländes. Baubeginn für die ersten Häuser wird nach Angaben des Bremer Unternehmens voraussichtlich im Spätherbst 2018 sein, Vertriebsstart ist im Frühjahr 2018.

Das unbebaute Grundstück liegt inmitten eines Neubaugebietes in Gelsenkirchen-Ückendorf. „Die zentral gelegene Fläche im Grünen ist bestens für eine familiengerechte Bebauung geeignet. Wir planen auf dem Grundstück die Errichtung von rund 36 Reihenhäusern und Doppelhaushälften“, so Frank Vierkötter, Vorstandsvorsitzender der Interhomes AG. „Alle Häuser werden über mindestens vier Zimmer verfügen und sind durch eine Zwei-Zimmer-Lösung im Dachgeschoss auf fünf Zimmer erweiterbar. Baugleiche Häuser wir bereits in Bremen und in Berlin erfolgreich verkauft.“