Gelsenkirchen entscheidet sich gegen Wohngebietserweiterung in Ückendorf

Die Beta Bauland hat ein rund 14.500 m² großen Baugrundstück in Gelsenkirchen an den neu gegründeten Verein Heimaterde Alma e.V. verkauft und damit die wohnungswirtschaftliche Entwicklung an der Grollmannstraße im Stadtteil Ückendorf beendet. „Stadt und Politik haben sich dazu entschieden, die ursprünglich beabsichtigte Entwicklung des Gebietes nicht umzusetzen “, so Uwe Wienke, Geschäftsführer des Bergkamener Projektentwicklers.

.

An der Grollmannstraße entsteht damit kein weiteres Neubaugebiet. Dafür freuen sich die 50 Grabelandbesitzer des Vereins Heimaterde e.V. über den Erhalt ihrer Parzellen. Beta Bauland hatte die rund 27.000 m² große Gesamtfläche im Neubaugebiet „An der Luthenburg“ im August 2016 erworben, um das Areal komplett wohnungswirtschaftlich zu entwickeln.



Ein Jahr später begann auf rund 9.000 m² im Zusammenspiel mit dem Bremer Bauträger Interhomes [wir berichteten] die Entwicklung des Baugebietes “Möckernhof“. Dort wurden 36 Wohneinheiten in Form von Doppel- und Reihenhäusern errichtet. Im Mai 2019 wurde in gleicher Konstellation mit der Errichtung von weiteren 16 Wohneinheiten auf einer weiteren, 3.600 m² großen Teilfläche östlich der Grollmannstraße begonnen. „Im letzten Bauabschnitt hätten weitere 40 Wohneinheiten für Familien entstehen können“, so Wienke. „Stadt und Ortspolitik haben sich hier jedoch für einen Erhalt der Grabelandflächen ausgesprochen.“



Die Stadt Gelsenkirchen betonte, dass auf ein austariertes Verhältnis von Bauland und Freiflächen geachtet werde. Der Bebauungsplan Nr. 319 „Südlich Almastraße“ habe die Entwicklung eines Neubaugebietes auf ehemaligen Sportplatzflächen vorgesehen. „Die Realisierung ist erst zehn Jahre nach Rechtskraft des Bebauungsplanes erfolgt, nachdem der seinerzeitige Eigentümer die Flächen an einen Projektentwickler verkauft hatte“, so Clemens Arens, Leiter des Referates Stadtplanung. Aufgrund der großen Nachfrage sei das Neubaugebiet “Wohnen An der Luthenburg“ in einem zweiten Schritt erweitert worden.



Für Grabelandflächen am Möckernhof habe die Stadt einen weiteren Bebauungsplan aufgestellt, welcher nun durch die Firma Interhomes AG bebaut werde. „Im Bereich östlich der Grollmannstraße konnte in einer dritten Stufe eine Bebauung von weiteren Reihenhäusern ermöglicht werden. Aus Sicht der Stadt ist mit insgesamt ca. 190 Wohneinheiten eine ausreichende Anzahl an Wohneinheiten im Einfamilienhausbau errichtet worden, die sich verträglich in die gewachsene Siedlungsstruktur einfügen,“, ergänzt Clemens Arens. „In Zusammenarbeit mit der Beta Bauland wurde in konstruktiven Gesprächen eine Lösung gefunden, die einen echten Kompromiss bedeutet und den Erhalt der Grabelandflächen im Blockinnenbereich sichert.“