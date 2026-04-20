Bestseller stärkt Standort: Zwei Shoperöffnungen im Alexa Berlin

Das Alexa präsentiert zwei neue Mieter im Modesegment: Am 16. April feiert das Shopping- und Freizeitcenter am Alexanderplatz die Eröffnung von Name it. Der neue Store bietet auf rund 370 m² im 1. Obergeschoss eine große Auswahl an Kindermode und Accessoires. Bereits am 26. März öffnete das Damenmode-Label Vero Moda wieder auf 296 m² seine Türen.

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Sowohl Name it als auch Vero Moda gehören zu dem dänischen Modekonzern Bestseller, der im Alexa außerdem Shops von Only, Jack & Jones und Only & Sons betreibt. Mit der Neueröffnung von Name it und der Erweiterung von Vero Moda baut Besteller die Präsenz im Alexa weiter aus und setzt ein klares Zeichen für den Standort. Für die Vermietung des neuen Shops verantwortlich war Sonae Sierra. Die Immobilienspezialisten managen das Alexa im Auftrag der Eigentümerin Union Investment.



„Die Eröffnung von Name it und die Wiedereröffnung von Vero Moda sind ein starkes Signal für das Alexa am Alexanderplatz“, sagt Oliver Hanna, Sonae Sierra Center Manager des Alexa. „Wir freuen uns, gemeinsam mit Bestseller unser Shoppingangebot gezielt auszubauen und unseren Besuchern noch mehr Fashion-Vielfalt zu bieten.“