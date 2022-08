Bestandsmieter erweitert Fläche im LindenOffice

Durch Vermittlung von Brockhoff Office hat ein Bestandsmieter seine Flächen um eine gesamte Etage mit 2.090 m² im LindenOffice erweitert. Das Büro- und Geschäftshaus liegt in exponierter Lage des Bankenviertels in der Essener Innenstadt und gehört zum Bestand eines Spezialfonds der DIC Asset AG.

Das 10-geschossige Gebäude in der Lindenallee 6-8 aus dem Jahr 1977 wurde 2011 umfassend modernisiert. Im Erdgeschoss befinden sich die spanische Bank Santander und die Redaktionsräume von Radio Essen. In den Obergeschossen sind neben dem Bestandsmieter mehrere Einrichtungen aus dem medizinischen Bereich, ein Reisebüro und eine Einheit der Deutschen Bahn ansässig. Insgesamt rund 3.000 m² Fläche stehen in dem Objekt noch zur Verfügung.