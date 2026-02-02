Bestand in Teltow komplett: Deutsche Bürohaus sichert sich zweiten Gebäudeteil

Mit dem Erwerb eines rund 7.000 m² großen Büroobjekts in Teltow vervollständigt die Deutsche Bürohaus ihren Bestand in der Potsdamer Straße und Rheinstraße. Der vollvermietete Komplex geht nun vollständig in die Bewirtschaftung des Unternehmens über. Verkäufer ist ein Family Office, der Verkauf erfolgte im Rahmen eines Asset Deals. Der Nutzen-/Lasten-Übergang ist für das zweite Quartal 2026 geplant.

