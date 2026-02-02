Asset Deal
Bestand in Teltow komplett: Deutsche Bürohaus sichert sich zweiten Gebäudeteil
Mit dem Erwerb eines rund 7.000 m² großen Büroobjekts in Teltow vervollständigt die Deutsche Bürohaus ihren Bestand in der Potsdamer Straße und Rheinstraße. Der vollvermietete Komplex geht nun vollständig in die Bewirtschaftung des Unternehmens über. Verkäufer ist ein Family Office, der Verkauf erfolgte im Rahmen eines Asset Deals. Der Nutzen-/Lasten-Übergang ist für das zweite Quartal 2026 geplant.
Die 1995 errichtete Immobilie in der Potsdamer Straße 14 verfügt über rund 7.000 m² Bürofläche sowie 142 Pkw-Stellplätze in der Tiefgarage. Ankermieter sind die Einzelhandelskette Rewe, das Dienstleistungsunternehmen Wisag sowie das Hightech-Unternehmen Microchip Frequency Technology.
Die Immobilie gehört zu einem Bürokomplex, dessen zweiter Gebäudeteil in der Rheinstraße 8 bereits seit 2018 im Bestand der DVI Gruppe ist. Dort sind ebenfalls Rewe sowie der Medizintechnikhersteller Olympus und das Pharmaunternehmen Alcon als Ankermieter vertreten. Der gesamte Bürokomplex mit rund 17.000 m² Mietfläche ist vollvermietet.
„Mit dem Erwerb des zweiten Gebäudeteils erweitern wir unseren Bestand in Teltow gezielt und können den gesamten Bürokomplex nun aus einer Hand bewirtschaften. Da wir den vorderen Gebäudeteil bereits seit mehreren Jahren im Bestand halten, kennen wir den Standort sowie die Gebäudestruktur sehr gut. Für die Mieter bedeutet dies künftig klare Zuständigkeiten und einen zentralen Ansprechpartner“, sagt Dirk Wichner, Geschäftsführer der Deutschen Bürohaus.
Teltow liegt am südwestlichen Stadtrand von Berlin und grenzt an den Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf. Das Berliner Zentrum ist rund 20 Kilometer entfernt. Die Stadt ist über den S-Bahnhof Teltow Stadt direkt an das Berliner S-Bahn-Netz angeschlossen. Mit rund 28.000 Einwohnern bietet Teltow eine ideale Kombination aus urbaner Nähe und attraktiver Lebensqualität im Umland. Der Standort der erworbenen Liegenschaft in der Potsdamer Straße liegt zentrumsnah in einem gewerblich geprägten Umfeld, der S-Bahnhof ist per Bus in etwa zehn Minuten zu erreichen.
„Teltow profitiert von einer hervorragenden regionalen und überregionalen Verkehrsanbindung und hat sich zu einem gefragten Standort für Gewerbe und Dienstleistungsunternehmen entwickelt. Darüber hinaus punktet das Objekt durch seine moderne Ausstattung sowie die gute Infrastruktur mit Einzelhandel und Gastronomie in unmittelbarer Nähe“, ergänzt Dirk Wichner.