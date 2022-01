Best Western Plus Hotel im Stadtquartier Haan

Das Best Western Plus Hotel Stadtquartier Haan schließt sich der BWH Hotel Group Central Europe an. Damit baut die Kooperation unabhängiger Hotels ihr Portfolio in der Metropolregion Rheinland mit einem zentral gelegenen Stadthotel aus.

Der Eigentümer des 88-Zimmer-Hauses, André Grimmert, und Geschäftsführer Peter Gebhardt sind seit vielen Jahren mit Best Western Hotels & Resorts verbunden und betreiben bereits mit dem Best Western Premier Seehotel Krautkrämer in Münster-Hiltrup und das Best Western Plus Parkhotel Velbert zwei weitere Hotels innerhalb der Markenfamilie für individuelle Hotels.



„Mit dem Brand Best Western Plus können wir unser Vier-Sterne-Hotel, das sich vor allem an Business- und Tagungsgäste richtet, optimal im gehobenen Segment positionieren – denn wir bieten all das, was sich Gäste von einem modernen City-Hotel wünschen: Höchsten Schlafkomfort, erstklassige Gastronomie und natürlich das Plus an Service. Zusätzlich sind wir mit der Markenpartnerschaft über alle wichtigen Kanäle buchbar und zudem Partnerhotel des markeneigenen Loyaltyprogramms Best Western Rewards, das mehr als 47 Millionen Mitglieder weltweit zählt“, sagt Geschäftsführer Peter Gebhardt.



Das Hotel am „Neuer Markt 23“ besteht aus 88 Zimmern und drei Longstay-Apartments. Im Haupthaus befinden sich 52 renovierte Zimmer, die Reisenden eine hochwertige, neue Einrichtung und alle Annehmlichkeiten eines modernen Stadthotels bieten. Auch das Restaurant und der Tagungsbereich mit Kapazitäten für bis zu 60 Personen wurden in den vergangenen Jahren hochwertig saniert und heißen Gäste in schickem Ambiente willkommen. Im nächsten Schritt ist ab 2023 der Umbau von Lobby und Bar zu einem modernen Open-Space-Konzept geplant, der das Hotel nochmals aufwerten wird. Ein Wellness-Bereich mit Pool, Sauna und Fitnessraum komplettieren das Angebot. Im zweiten Gebäude direkt gegenüber befinden sich weitere 33 Zimmer und in einem dritten Gebäude sind drei Apartments untergebracht, sodass auch Gäste, die einen längeren Aufenthalt in Haan planen, ein Stück zu Hause auf Zeit finden.