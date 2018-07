Best Western Hotel Helmstedt investiert halbe Million Euro

Neuer Glanz: Knapp 500.000 Euro hat das Best Western Hotel Helmstedt auf der Chardstraße 2 in die Modernisierung von Zimmern und dem hoteleigenen Tagungsbereich investiert. Zudem sorgen neue Elektro-Wärmepumpen zur Klimatisierung für einen noch größeren Komfort für die Gäste.

Das Best Western Hotel Helmstedt hat umfassend investiert: Rund 500.000 Euro flossen in den vergangenen Monaten in die Renovierungen verschiedener Bereiche des Vier-Sterne-Hotels. So wurden 48 Badezimmer umfassend modernisiert und neu ausgestattet, die übrigen folgen bis Januar 2019. Der komplette Veranstaltungsbereich des Hauses wurde ebenfalls rundum erneuert: Neben aktueller Tagungs- und Beamertechnik wurde die komplette Bestuhlung aller drei Tagungsräume, durch ergonomisch optimierte ausgetauscht. Zudem ersetzen effizientere Elektro-Wärmepumpen die vorigen Gas-Wärmepumpen zur Klimatisierung des Best Western Hotel Helmstedt.