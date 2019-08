Best Value Germany I restlos abverkauft

BMO Real Estate Partners Deutschland hat den im Jahr 2010 aufgelegten und seit Dezember 2013 vollständig investierten Fonds „Best Value Germany I“ (BVG I) desinvestiert. Mit der Veräußerung der Büroimmobilie Palazzo Fiorentino in Frankfurt an die GEG [wir berichteten] wurde die letzte Immobilie aus dem Fondsvermögen verkauft.

.

„Über die Haltedauer ist es dem Team gelungen, mit einem sehr aktiven Managementansatz ein attraktives Portfolio zusammenzustellen, weiterzuentwickeln und mit Wertzuwachs zu verkaufen. So konnten wir für unsere Kunden eine deutliche Outperformance erzielen“, kommentiert Iris Schöberl, Managing Director Germany und Head of Institutional Clients bei BMO Real Estate Partners Deutschland. Das Unternehmen konnte die geplante Ausschüttungsrendite von 5,5 Prozent jährlich durch die erfolgten Verkäufe mehr als verdoppeln.



Das Portfolio des Immobilien-Spezial-AIF belief sich auf ein Fondsvolumen von über 300 Millionen Euro und umfasste 23 Objekte verteilt über die gesamte Bundesrepublik. Der Fonds wurde von der Kapitalverwaltungsgesellschaft Hansainvest Hanseatische Investment GmbH administriert.