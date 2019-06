Besonders Wohnungen sind im Westen begehrt und teuer

Dennis Bettenbrock

Beliebtheit kostet: Düsseldorf hat viel Lebensqualität zu bieten und Immobilienkäufer sind bereit, dafür einiges zu bezahlen. Obwohl hier der durchschnittliche Quadratmeterpreis mit 2.791 EUR/m² bei Wohnungen höher ist als bei Häusern, geht der Trend zum Appartementkauf. Auch in den anderen Metropolregionen sind Wohnungen besonders begehrt: In Köln zahlen Käufer noch 300 Euro mehr pro Quadratmeter als in Düsseldorf und in Dortmund steigt der Indexwert für Wohnungen um 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Das ergab der Dr. Klein Trendindikator Immobilienpreise (DTI): Region West für das 1. Quartal 2019.

Düsseldorf: Trend zum Wohnungskauf trotz höherer Preise

Eine Landeshauptstadt ohne Schulden, große Konzerne mit zahlreichen Arbeitsplätzen, eine vielfältige Kulturlandschaft, die Lage am Wasser: Düsseldorf ist ein Anziehungspunkt und das spiegelt sich auch in den Immobilienpreisen wider. Durchschnittlich zahlen Käufer hier 2.513 Euro/m² für ein Haus und sogar 2.791 Euro/m² für eine Eigentumswohnung. Obwohl die Quadratmeterpreise bei Wohnungen höher sind als bei Häusern, geht der Trend zum Appartementkauf, beobachtet Dennis Bettenbrock, Spezialist für Baufinanzierung bei Dr. Klein in Düsseldorf: „Passt ein Haus nicht in das eigene Maximalbudget, dann weichen Immobilieninteressenten auf kleinere Wohnungen mit einem niedrigeren Gesamtpreis aus und nehmen dafür den höheren Quadratmeterpreis in Kauf.“



Begünstigt wird diese Entwicklung auch dadurch, dass Häuser zunehmend zur Mangelware auf dem Düsseldorfer Immobilienmarkt werden: „Aufgrund der Wohnraumknappheit werden freie Grundstücke nur an Großprojekte vergeben. Diese Flächen nutzen Bauträger dann für Wohnungen und nicht für Häuser“, erklärt Dennis Bettenbrock.



Die Quadratmeterhöchstpreise sind dementsprechend beträchtlich: Für ein Eigenheim zahlen Düsseldorfer bis zu 11.800 Euro/m² und für das eigene Appartement 8.939 Euro/m². Aus Sicht des Spezialisten für Baufinanzierung ist daher eine Budgetberatung besonders wichtig, um die eigenen Möglichkeiten realistisch einschätzen zu können: „Eine eigene Immobilie soll das Leben bereichern und nicht beeinträchtigen. Auf Urlaube und Stadionbesuche sollte keiner verzichten müssen“, betont Dennis Bettenbrock.



Köln: Spitzenplatz bei Indexwerten

Die rivalisierenden Städte Köln und Düsseldorf kämpfen auch bei den Immobilienpreisen um die Führungsposition: Bei einem Medianpreis von 3.107 Euro/m² für Eigentumswohnungen zahlen die Kölner über 300 Euro mehr pro Quadratmeter als die Düsseldorfer. Dafür geben sie bei Häusern etwas weniger aus als die Nachbarn auf der anderen Rheinseite: Der durchschnittlich gezahlte Quadratmeterpreis beträgt hier 2.472 Euro und liegt damit 41 Euro unter dem in Düsseldorf. Beim Indexwert, der die tatsächliche Preisentwicklung anzeigt und Parameter wie Lage und Alter der Immobilie berücksichtigt, überholt Köln sowohl Düsseldorf als auch Dortmund: Der Index für Häuser beträgt fast 150 und für Wohnungen rund 173.



Dortmund: Höchstpreise auf Rekordniveau

An der Ruhr fallen die durchschnittlich gezahlten Preise moderater aus als am Rhein: In Dortmund geben Käufer im Schnitt 2.125 Euro/m² für Häuser und 1.647 Euro/m² für Wohnungen aus – dies ist etwa die Hälfte im Vergleich zu Kölner Appartements. Auch die Höchstpreise bleiben hinter denen von Köln und Düsseldorf – nichtdestotrotz knackt Dortmund bei Häusern die eigene Rekordmarke: Mit bis zu 6.011 Euro/m² greifen Käufer in der Ruhrmetropole so tief in die Tasche wie noch nie. Zudem steigen auch die Indexwerte stetig an: Der Häuser-Index klettert auf 143,35, der Wert für Wohnungen auf 145,76 – bei letzterem ist die Aufwärtsbewegung mit einem Plus von knapp 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal besonders deutlich.