Beschäftigungsträger mieten zweimal in Hamburg

Die Sprungbrett Dienstleistungen gGmbH und ihr Tochterunternehmen FIT gGmbH haben in Hamburg-Bergedorf zwei langfristige Mietverträge über rund 3.000 m² Nutzfläche geschlossen. Realogis war beratend tätig.

.

Die gemeinnützigen Unternehmen sorgen für die Teilhabe am Arbeitsmarkt und verstehen sich als Qualifizierung- und Weiterbildungsstätte zur Eingliederung von Langzeitarbeitssuchenden. Die Wahl fiel auf zwei autarke, zweigeschossige Objekte in Hamburg-Bergedorf, die miteinander verbunden werden können. Die erste Immobilie mit der Adresse Osterrade 1 bietet insgesamt knapp 1.800 m² (1.490 m² Hallen- und ca. 300 m² Bürofläche. Das Objekt im Rudorffweg 6 verfügt über ca. 680 m² Hallen- und 445 m² Bürofläche. Die Immobilien befinden sich im östlichen Teil der Hansestadt Hamburg, im Bezirk Bergedorf, und verfügen über eine gute Anbindung an die Bundesautobahnen BAB 1 und BAB 25. Auch der Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr ist gegeben.



„Um alle Dienstleistungsangebote an einem Standort zu vereinen, suchte Sprungbrett mit dem Tochterunternehmen nach einem gemeinsamen Hauptsitz. Die zwei Objekte bilden alle Anforderungen an eine Förderungs-/Ausbildungsstätte ab. Die Produktionsflächen sowie Verwaltungsflächen sind nunmehr alle unter einem Dach vereint, anstatt wie bislang verstreut im Hamburger Stadtgebiet“, berichtet Guido Schröder, Consultant der Realogis Immobilien Hamburg GmbH.