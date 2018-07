Bertram feiert Richtfest für Distributionszentrum in Hannover-Langenhagen

Die Bertram Projektmanagement GmbH aus Hannover lud gestern zum Richtfest ein: Gemeinsam mit 150 geladenen Gästen, den Projekt-Beteiligten und dem Bürgermeister der Stadt Langenhagen wurde dem Distributionszentrum von Continental die Richtkrone aufgesetzt. Erst Anfang März verkündete der Projektentwickler den Neubau der Logistikimmobilie.

In unmittelbarer Nähe zum Flughafen Hannover-Langenhagen entsteht auf dem rund 80.000 m² großen Grundstück ein Distributionszentrum für den international tätigen Automobilzulieferer, die Continental AG. Das Projekt umfasst einen Gebäudekomplex von etwa 34.000 m² Fläche und weitläufige Außenanlagen.



Unter den Gästen des Richtfestes waren sowohl das mit der Planung beauftragte Architekturbüro, die Architekten Allianz – Lejeune & Pflüger GmbH aus Lübeck, sowie Vertreter des Bauunternehmens Goldbeck und der Continental AG. Der Bürgermeister der Stadt Langenhagen Mirko Heuer lobte in seiner Rede die Entwicklung der Logistikimmobilie. Den Richtspruch verkündete der Generalunternehmer Goldbeck.



Das Distributionszentrum liegt in der Münchner Straße Ecke Schwabenstraße in unmittelbarer Nähe zum Flughafen Hannover-Langenhagen. Insgesamt investiert der Eigentümer, die Bertram Projektmanagement GmbH, rund 35 Millionen Euro in Gebäude und Außenanlagen. Die Fertigstellung ist für Ende 2018 geplant.