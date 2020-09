Bertram Bau und Invest setzt ersten Spatenstich für Logistikimmobilie in Sarstedt

Nach dem Erhalt der ersten Teil-Baugenehmigungen für die Realisierung einer neuen Logistikhalle südlich von Hannover hat der Projektentwickler Bertram Bau und Invest GmbH am 25. September symbolisch den Auftakt gefeiert. Gemeinsam mit Sarstedts Bürgermeisterin Heike Brennecke wurde der erste Spatenstich für das Projekt @7 auf dem ehemaligen Metro-Gelände gesetzt. Vor Ort waren auch Vertreter von Barings, die erst kürzlich im Rahmen eines Forward-Deal die künftige Logistikimmobilie erwarben [Barings kauft Logistikportfolio im Großraum Hannover]. Mit dem Bau wurde der Generalübernehmer Goldbeck beauftragt. Die Fertigstellung des Objektes mit einer Gesamtnutzungsfläche von 28.000 m² ist für das dritte Quartal 2021 geplant.

.