Bertelsmann-Tochter BMG zieht ins ikonische „Lumina“ an der Friedrichstraße

Die Musiktochter von Bertelsmann, BMG, verlegt ihren Unternehmenssitz in das ehemalige Luxuskaufhaus Galeries Lafayette in der Berliner Friedrichstraße. Tishman Speyer repositioniert das ikonische „Quartier 207“-Haus derzeit unter dem Namen „Lumina“ als gemischt genutzte Premiumimmobilie. Das neue Headquarter soll Kreativität, moderne Arbeitswelten und urbane Aufenthaltsqualität vereinen.

