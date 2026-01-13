Erster Ankermieter
Bertelsmann-Tochter BMG zieht ins ikonische „Lumina“ an der Friedrichstraße
Die Musiktochter von Bertelsmann, BMG, verlegt ihren Unternehmenssitz in das ehemalige Luxuskaufhaus Galeries Lafayette in der Berliner Friedrichstraße. Tishman Speyer repositioniert das ikonische „Quartier 207“-Haus derzeit unter dem Namen „Lumina“ als gemischt genutzte Premiumimmobilie. Das neue Headquarter soll Kreativität, moderne Arbeitswelten und urbane Aufenthaltsqualität vereinen.
„Der Umzug unseres Headquarters ins Lumina ist ein bedeutender Meilenstein für BMG. Dieses ikonische Berliner Gebäude bietet ein repräsentatives und zukunftsorientiertes Arbeitsumfeld, das unsere Arbeitsweise als globales Musikunternehmen mit einer starken Verbundenheit zu Berlin optimal widerspiegelt. Das Lumina wird eine Umgebung schaffen, in der sich unsere Mitarbeitenden entfalten können und die Kreativität und Zusammenarbeit fördert“, ergänzt Thomas Coesfeld, CEO von BMG. Die Bertelsmann-Tochter sitzt seit Jahrzehnten nur wenige hundert Meter entfernt in der Liegenschaft Charlottenstraße 59.
Derzeit treibt Tishman Speyer die Sanierung der Luxusimmobilie in der Friedrichstraße 76-78 voran, wobei der ikonische Charakter des ursprünglichen Entwurfs von Jean Nouvel erhalten bleibt und zugleich ein neues Mixed-Use-Nutzungskonzept eingeführt wird, dass den Schwerpunkt künftig auf hochwertige Büroflächen legt. Nach der Fertigstellung werden im „Lumina“ rund 37.130 m² Mietfläche zur Verfügung stehen, davon ca. 29.400 m² Bürofläche. Zusätzlich entstehen ca. 4.850 m² für Retail, Gastronomie und Fitness sowie ca. 930 m² für Wohnen.
Bis auf die Außenhülle wurde nahezu das gesamte Gebäude umgestaltet. „Lumina“, vom lateinischen Wort für Licht, steht dabei für die ganzheitliche Neupositionierung des Objekts. Unter Federführung des Architekturbüros von Jean Nouvel wurde der zentrale Lichtkegel im Inneren des Hauses um 180 Grad gedreht. Nun strömt durch eine kreisförmige Öffnung mit 25 Metern Durchmesser im Dach natürliches Licht in die innen liegenden Räume. Über den 40 Meter hohen, sich nach unten verjüngenden Glaskörper gelangt das Licht tief bis in die Untergeschosse – und macht den sogenannten Light Well zum Herzstück des Gebäudes. Im Erdgeschoss sowie im ersten und zweiten Untergeschoss bildet dieser Lichthof einen offenen, öffentlich zugänglichen Raum, der sowohl informelle Begegnungen als auch größere Veranstaltungen ermöglicht.
Mit vielfältiger Bepflanzung und einer weiten Aussicht über die Friedrichstraße wird die Dachterrasse des „Lumina“ zu einem ruhigen Aufenthaltsbereich mit zahlreichen Nutzungsmöglichkeiten – von Sport bis Event. Eine großzügige Fahrradgarage mit Umkleiden sowie das umfassende Hospitality-Konzept ergänzen das Serviceangebot. Der Name „Lumina” steht dabei programmatisch für den Anspruch, das Gebäude als Benchmark für Bürokonzepte der nächsten Generation in neuem Licht zu positionieren.
Angestrebt werden Zertifizierungen nach LEED (ökologische Nachhaltigkeit), WELL (Wohlbefinden), WiredScore (digitale Konnektivität) sowie Good Mobility (Mobilitätskonzept). Die Bauarbeiten sollen im ersten Quartal 2027 abgeschlossen sein.