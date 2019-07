Aamundo ernennt Bernhard Berg zum Vorstand Commercial

Bernhard Berg

Die Aamundo Immobilien Gruppe hat sich Bernhard Berg an Bord geholt: Seit dem 1. Juli 2019 ist der 59-jährige Immobilienanlagespezialist Mitglied des Vorstandes für den Bereich Gewerbeimmobilien bei der Aamundo Holding AG und Geschäftsführer der zu Jahresbeginn gegründeten Aamundo Commercial GmbH. Berg war zuvor Sprecher der Geschäftsführung und CEO der Corpus Sireo Holding GmbH, die er Ende Januar dieses Jahres auf eigenen Wunsch verlassen hatte [wir berichteten].

Als Geschäftsführer der Aamundo Commercial GmbH baut Bernhard Berg den Bereich Gewerbeimmobilien für institutionelle Investoren auf. Jährlich sollen nach einer Anlaufphase rund 500 Mio. Euro in Büro- und Einzelhandelsobjekte in den Segmenten Core bis Value-Add fließen, erste Immobilienpakete befinden sich in der Ankaufsprüfung. Neben Berg gehören Stefan de Greiff, Professor Dr. Nico Rottke und Michael Schleich zum Geschäftsführerkreis des Unternehmens.



„Bernhard Berg ist ein international versierter Anlagespezialist mit einem hervorragenden Netzwerk in die institutionelle Versicherungs- und Versorgungswerke-Welt“, sagt Stefan Brendgen, Aufsichtsratsvorsitzender bei Aamundo. „Er kennt die Immobilienbranche ebenso gut wie die Versicherungsbranche und wird bei Aamundo einen wertvollen Beitrag beim Ausbau des Gewerbeimmobilienbereichs leisten.“



Bernhard Berg verantwortete die letzten zweieinhalb Jahre als CEO und Sprecher der Geschäftsführung von Corpus Sireo die Geschäftsfelder Strategie, International, Client Management, IT, Internal Audit sowie Marketing und Kommunikation. Unter seiner Führung erfolgte die neue organisatorische Aufstellung des Unternehmens zur Corpus Sireo Real Estate GmbH. Davor war der Betriebswirt für die Hannover Leasing Investment GmbH tätig [wir berichteten]. Als Geschäftsführer der KVG baute er dort das institutionelle Fondsgeschäft auf. Bei der früheren IVG Institutional Funds GmbH stand Berg als Sprecher der Geschäftsführung vier Jahre an der Spitze des Unternehmens. Bernhard Berg blickt auf rund 10 Jahre Führungserfahrung im institutionellen Immobilienanlagegeschäft zurück, hinzu kommen mehr als 25 Jahre Erfahrung im Kapitalanlagebereich von Versicherungen. Berg verantwortete in seiner beruflichen Karriere mehr als 40 Mrd. Euro immobilienbezogene Assets under Management.



„Mit Bernhard Berg konnten wir eine der bekanntesten Persönlichkeiten der Immobilien- und Versicherungswirtschaft für die Aamundo Immobilien Gruppe gewinnen, die unser Senior-Management mit ihrem institutionellen Netzwerk und Know-how optimal ergänzt. Nach dem Aufbau des wohnungswirtschaftlichen Teils der Aamundo vervollständigen wir unseren Investment Manager nun um den gewerblichen Immobilienbereich mit einem separaten Team, an dessen Spitze Herr Berg steht und dessen Geschicke er hauptverantwortlich lenkt,“ heißt Professor Dr. Nico Rottke, Vorstandssprecher der Aamundo Holding AG, den Neuzugang herzlich willkommen.



„Aktives Asset Management wird ‚die’ Herausforderung für Immobilieninvestoren in den kommenden Jahren. Aamundo ist als interdisziplinäres Team hervorragend aufgestellt, um in unterschiedlichen Marktphasen Mehrwert zu generieren. Ich freue mich darauf, Teil dieses professionellen Teams zu werden“, bestätigt Bernhard Berg.