Bernhard Berg wechselt in den Vorstand von Caerus

Nach nicht einmal eineinhalb Jahren bei der Aamundo Immobilien Gruppe wechselt Bernhard Berg in den Vorstand der Caerus Debt Investments AG. In der neu geschaffenen Position des Chief Operating Officer (COO) zeichnet der Immobilienprofi vor allem für die Bereiche Client Relationship und Product Structuring verantwortlich.

Die Investmentberatungsgesellschaft erweitert ihren Vorstand mit Bernhard Berg zum 01. April. Neben den Bereichen Client Relationship und Product Structuring wird er das Unternehmen zusätzlich mit seiner Investmentexpertise als Mitglied des Investment Committees bei der Kreditvergabe und Anlageentscheidungen unterstützen.



Der Immobilienprofi war vor seinem Wechsel als Vorstand der Aamundo Holding AG sowie Geschäftsführer der Aamundo Fund Management tätig. Er verfügt über eine fast 40-jährige Erfahrung in den Bereichen Investment, Projektentwicklung, Fondsmanagement sowie Strategie- und Produktentwicklung in der Finanz- und Immobilienwirtschaft und war bei zahlreichen Branchenunternehmen in leitender Position tätig. So verantwortete er als Leiter des Immobilienbereichs der Provinzial Rheinland, der R+V Versicherungsgruppe und der Generali Deutschland die Kapitalanlage für diese Asset-Klasse. Als Sprecher der Geschäftsführung der IVG Institutional Funds sowie als CEO der Corpus Sireo Holding hat er unter anderem die Auflage nationaler und internationaler Fonds umgesetzt.