Bernd Sander Head of Finance bei US Treuhand

Bernd Sander

Bernd Sander (40) ist seit dem 1. Juli Head of Finance bei der US Treuhand in München. Dort verantwortet er die Bereiche Finanzierung und Währungsabsicherung, Reporting, sowie Steuern und Strukturierung.

Von seinen 16 Berufsjahren im Immobilienfondsbereich verantwortete Sander seit 2007 bei Savills Investment Management (Deutschland) GmbH alle Finanzthemen für sechs Luxemburger beziehungsweise deutsche Fonds mit zwei Milliarden Euro Assets under Management in den Bereichen Fremdfinanzierung, Strukturierung von Akquisitionen, Berichtswesen und Anteilpreisfeststellung für deutschsprachig Investoren. Von 2005 bis 2007 war Sander Head of Fund Accounting und Controlling bei der Immobilien-Kapitalanlagegesellschaft TMW Pramerica Property Investment GmbH in München verantwortlich für die Bereiche Fondsbuchhaltung und Controlling für eine Reihe von Immobilienfonds nach dem deutschen Investmentgesetz. Seine Laufbahn begann er im Prüfungsbereich bei KPMG. Hier war er vier Jahre für die Prüfung mehrerer Immobilienfonds und für weitere andere Projekte verantwortlich.