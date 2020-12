Bernd Heyder verläßt aik

Bei der aik Immobilien-Investmentgesellschaft mbH (aik) findet zum Beginn des neuen Jahres ein Wechsel in der Geschäftsführung statt. Herr Bernd Heyder (58), seit 14 Jahren Geschäftsführer der Gesellschaft, wird sich ab Januar 2021 einem neuen Lebensabschnitt widmen. Der seit 2011 für das Unternehmen tätige Danny Kiesslich (41) übernimmt im Anschluss die Position des Geschäftsführers. Zusätzlich wird Henrike Quast (45) zur Generalbevollmächtigten ernannt.

Heyder war für den Bereich Asset Management, Verwaltung und Vermietung der Bestandsobjekte verantwortlich. Des Weiteren verantwortete er die fortlaufende Entwicklung der Bestände und ebenso die Bereiche Finanzen und IT. Der langjährige Geschäftsführer hat die Erfolgsgeschichte der aik, die in ihrem 21. Geschäftsjahr auf eine ausgesprochen beeindruckende Leistungsbilanz zurückblicken kann, mitgeschrieben.



Die Kapitalverwaltungsgesellschaft wurde unter Dr. Stephan Hinsche (Sprecher der Geschäftsführung) seit dem Jahr 2000 erfolgreich aufgebaut. Er wird zukünftig verstärkt durch Danny Kiesslich als Geschäftsführer und Henrike Quast als Generalbevollmächtigte.



Diplom-Wirtschaftsingenieur Danny Kiesslich hat in den letzten 10 Jahren die von ihm geleiteten Unternehmensbereiche Fonds- und Portfoliomanagement maßgeblich weiterentwickelt. Ab Januar 2021 wird er die Bereiche Asset Management und Portfoliomanagement verantworten und darüber hinaus für die weitere Digitalisierung der aik zuständig sein.



Zusätzlich wird Henrike Quast, langjährige Leiterin des Bereichs Gesellschaftsangelegenheiten, zur Generalbevollmächtigten ernannt. Die Volljuristin und Syndikusanwältin wird ab 2021 zusätzlich den Bereich Finanzen verantworten.



„Mit diesem neuen Team fühlen wir uns bestens gewappnet, die aktuellen Herausforderungen aus Konjunkturrisiken und der fortschreitenden Digitalisierung in der Immobilienwirtschaft anzunehmen.“ kommentiert Dr. Hinsche den bevorstehenden Wechsel der Geschäftsführung der aik.