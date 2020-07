Bernd Gieske steigt bei Travel Charme Hotels & Resort ein

Bernd Gieske

Der ausgewiesene Hotelfachprofi Bernd Gieske wechselt zum Ferienhotellerie-Spezialisten Travel Charme Hotels & Resorts. Ab sofort übernimmt der 42-Jährige die operative Leitung der derzeit zehn Hotels & Resorts und verantwortet die strategische Produktweiterentwicklung in den Bereichen F&B, Rooms und Spa. Zuvor war Gieske als Director Food & Beverage bei der 25hours Hotel Company angestellt.

Der gelernte Hotelfachmann und studierte MBA verfügt über langjährige Erfahrungen in der Hotellerie, insbesondere in verantwortungsvollen F&B Positionen. Dazu zählen Stationen bei Maritim, Robinson und A-Rosa sowie er über zehn Jahre u.a. als F&B Manager und Director Operations beim Hamburger Luxushotel Louis C. Jacob beschäftigt war. Seit 2015 führte der gebürtige Baden-Württemberger den F&B Bereich aller 25hours Hotels.



In seiner Funktion als Director Operations & Product ist Bernd Gieske neben der strategischen Leitung der Hotel Operations auch für die Umsetzung der Storytelling-Prozesse in den Bestandshäusern sowie bei den Neuprojekten verantwortlich. Auf der Profilschärfung der derzeitig zehn Travel Charme Hotels & Resorts sowie der Entwicklung individueller, an den Standort angepasster Konzepte der Neuprojekte liegt das Hauptaugenmerk der Hotelgruppe.



„Mit Bernd Gieske haben wir einen über alle Hotelklassen hinweg ausgewiesenen Experten der Produktentwicklung gewinnen können. Gemeinsam mit ihm werden wir unsere Vision für Travel Charme Hotels & Resorts weiter vorantreiben und außergewöhnliche Hotelkonzepte kreieren. Auch in herausfordernden Zeiten wie diesen halten wir an unseren Expansionsplänen fest und sehen insbesondere im deutschsprachigen Raum weiterhin viel Potenzial für den Ausbau unserer Marke“, erklärt Matthias Brockmann, Geschäftsführer von Travel Charme Hotels & Resorts.



Die aktuellen Neuprojekte von Travel Charme Hotels & Resorts entstehen in St. Peter-Ording an der Nordsee, Boltenhagen an der Ostsee [wir berichteten], Strobl am Wolfgangsee, Salò am Gardasee und in Bad Gastein im Salzburger Land.