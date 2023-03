Bernd-Claas Gesterkamp neuer EBZ-Honorarprofessor

Sinnbildlich für problematische Entwicklungen in Innenstädten sind die großen, früher prächtigen Kaufhäuser, die heute in Günstigladen-Umgebung ihrer Sanierung entgegenaltern. Diesen Immobilien eine neue Mission und Funktion zu verleihen, also ihre Transformation – auch als Keimzelle einer Innenstadtbelebung – zu vollbringen, ist der Beruf von Dipl.-Ing. und Architekt Bernd-Claas Gesterkamp. Von seinen Kenntnissen werden die Studierenden der EBZ Business School (FH) nun noch mehr profitieren: Am 9. März 2023 überreichte Rektor Prof. Dr. Daniel Kaltofen ihm die Urkunde zur Honorarprofessur.

