Berlinovo verkauft drei C&A-Häuser an Private-Equity-Fonds

Berlinovo hat sich vom Star-Portfolio getrennt: Das Portfolio umfaßt drei C&A Warenhäuser mit insgesamt 13.600 m² Fläche. Die Immobilien wurden aus dem Bestand des IBV Deutschland 4-Fonds an einen Private Equity Fonds verkauft. Die Warenhäuser liegen in Lörrach (Untere Wallbrunnstraße 12) mit rund 4.700 m², in Goslar (Bäckerstraße 100) mit rund 4.700 m² und Bottrop (Hochstraße 29-31) mit rund 4.200 m². Die Mietverträge mit der Textilkette laufen noch bis Mitte 2025, da sie erst in 2015 verlängert wurden.

