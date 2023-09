Berlinovo übergibt Neubau mit 76 Apartments an die Charité

Die Berlinovo hat gestern feierlich den Schlüssel für einen Neubau mit 76 Apartments an die Charité – Universitätsmedizin Berlin übergeben. Das achtgeschossige Gebäude an der Storkower Straße 114 A im Berliner Bezirk Pankow wurde der Charité bereits zum 1. August dieses Jahres zur Vermietung zur Verfügung gestellt.

