Berlinovo setzt Spatenstich für zweites Studentenwohnhaus in Holzhybrid-Konstruktion

Am 3. Dezember 2018 hat die Berlinovo Grundstücksentwicklungs GmbH (BGG) den ersten Spatenstich für die Errichtung von 101 Studentenapartments mit 138 Wohnplätzen in der Friedenhorster Straße 10 in Berlin-Lichtenberg gesetzt. Es handelt sich um das zweite Neubauprojekt mit Mikroapartments, das in Holzhybridbauweise errichtet wird.

