Berlinovo schließt Mietvertrag mit Nahkauf Berlin

Die Berlinovo Immobilien Gesellschaft mbH hat mit Nahkauf Oelmann einen langfristigen Mietvertrag für eine Einzelhandelsfläche im Wohn- und Geschäftshaus Friedrichsfelder Viertel geschlossen. Dies teilt die Geschäftsführung der Berlinovo heute mit.

.

Nach vielen Jahren des Leerstands eröffnet am 24. Juni der Supermarkt auf rund 1.000 m² seine Pforten. Zum Sortiment gehören auch eine große Auswahl an frischen und regionalen Produkten sowie Bio-Lebensmittel. Ralf Oelmann leitet bereits vier nahkauf-Märkte mit mehr als 60 Teammitgliedern in Berlin.



„Wir freuen uns sehr, dass wir den Mieterinnen und Mietern sowie den Bewohnerinnen und Bewohnern im Umfeld der Wohnanlage im Friedrichsfelder Viertel nun wieder eine zentral gelegene Einkaufsmöglichkeit bieten können. Der neue Supermarkt ist ein wichtiger Teil der Nahversorgung und wird den Standort nochmals deutlich aufwerten. Wir danken auch dem Bezirksamt Lichtenberg, mit denen wir gemeinsam dieses Vorhaben beharrlich vorangetrieben und realisiert haben“, sagt Carsten Pohnke, Bereichsleiter Immobilienmanagement Gewerbe, Berlinovo Immobilien Gesellschaft mbH.



„Die Menschen im Gensinger Viertel wünschen sich schon lange, dass sich jemand dem Standort annimmt. Ich bin froh, mit meinem Laden nun ein Teil der Nachbarschaft zu werden. Mein Team und meine Kundschaft werden sich über ein familiäres und freundschaftliches Miteinander freuen können. Als Kaufmann werde ich mich außerdem für das Marktumfeld engagieren. Ich wünsche mir zukünftig noch mehr Leben im Kiez„, sagt Ralf Oelmann, Nahkauf Berlin.



Bei der Immobilie am Standort “Alt-Friedrichsfelde 65c" im Friedrichsfelder Viertel handelt es sich um ein 16-geschossiges Wohn- und Geschäftsgebäude, welches 1997 auf einem ca. 38.000 m² großen Grundstück erstellt wurde. Im Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss befinden sich Gewerbebzw. Büroflächen. Die oberen Geschosse werden wohnungswirtschaftlich genutzt. Nachbarmieter im Objekt sind u. a. die Deutsche Post. Die Liegenschaft wird derzeit von der Berlinovo entwickelt. Im Rahmen der aktiven Vermietung wird angestrebt, weitere Einzelhandelsunternehmen und Restaurants am Standort zu binden.