Berlinovo profitiert weiter von hoher Nachfrage

Bei der Berlinovo Gruppe läuft dank der starken Nachfrage auf dem deutschen Immobilienmarkt weiterhin alles rund. Die landeseigene Wohnungsgesellschaft verkaufte im Rahmen ihrer Portfoliooptimierung auch im Geschäftsjahr 2017 erfolgreich bundesweit weitere Gewerbeimmobilien und erwirtschaftete unterm Strich einen Gewinn von 255,4 Mio. Euro (Vorjahr 376,7 Mio. Euro). Die Wertentwicklung des Portfolios verlief ebenfalls erfreulich. Bei fortgesetzter Portfoliobereinigung verbesserte sich der Wert der verbliebenen 294 Objekte (Vorjahr 361 Objekte) auf like-to-like-Basis um 4,5 % auf 3,01 Mrd. Euro. Die Verschuldung des Bestandes konnte gleichzeitig weiter abgebaut werden und lag Ende 2017 bei 57 % gegenüber 69 % zum Jahresultimo 2016.

„Wir haben in den letzten Jahren fast 300 Objekte außerhalb Berlins für über 1,5 Mrd. Euro verkauft. Inzwischen befindet sich die Hälfte unseres Immobilienvermögens in Berlin. Aus den Verkaufserlösen konnten wir durch Regel- und Sondertilgungen die Verschuldung des Bestandes allein in den letzten zwei Jahren von 77 % auf 57 % weiter senken. Gleichzeitig bilden die Überschüsse den Grundstock für unsere Investitionen in Berlin. Diesen Weg werden wir auch in den nächsten Jahren konsequent fortführen“, so Berlinovo-Geschäftsführer Roland J. Stauber.



Bei einer Bilanzsumme von 3,91 Mrd. Euro (Vorjahr 4,52 Mrd. Euro) stieg das Eigenkapital der Gruppe im vergangenen Jahr auf 2,00 Mrd. Euro (Vorjahr 1,75 Mrd. Euro). Die Eigenkapitalquote stieg damit von 39 % auf 51 %.



Um das Portfolio des Berliner Immobilienunternehmens in öffentlicher Hand außerhalb der Hauptstadt weiter zu bereinigen und zu optimieren, ist bis 2020 der weitere Abverkauf von über 150 Gewerbeimmobilien in elf Bundesländern geplant, deren Wert derzeit auf über 600 Mio. Euro beziffert wird. Gelingt der weitere Abbau der Risikofonds, die noch auf den Skandal der Berliner Bankgesellschaft zurückgehen, stünde dann nur noch das eigentliche Kerngeschäft der landeseigenen Wohnungsgesellschaft im Mittelpunkt: der Berliner Wohnungsbestand. Die geplante Verkaufsoffensive unter dem Namen „Projekt Valentin“ wurde bereits zu Beginn des Jahres bekannt.