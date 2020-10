Berlinovo kauft erstmalig fremd-entwickelte Projektentwicklungen

Die Berlinovo Immobilien Gesellschaft mbH baut ihren Bestand um 420 Studentenwohnungen aus. Die Mikroapartments liegen in Reinickendorf und können ab diesen Monat erstvermietet werden. Das Gesamtinvestitionsvolumen liegt bei 59,46 Mio. Euro.

.

Dem Ankauf war ein Beschluss des Berlinovo-Aufsichtsrats unter Vorsitz von Finanzsenator Dr. Matthias Kollatz vorausgegangen. Dadurch wird es dem Unternehmen ermöglicht, ihren Bestand durch den Erwerb von Immobilienprojekten zu erweitern, die von anderen Gesellschaften entwickelt wurden. In diesem Fall wurden Anteile an der Projektentwicklungsgesellschaft Central Berlin Wohnen GmbH gekauft, deren Zweck der Bau von Studierendenapartments ist. Am Standort Von-der-Gablentz-Straße 3-15 in der Nähe des Kurt-Schumacher-Platzes liegt der Wohnkomplex verkehrsgünstig und gut an den ÖPNV angebunden. Rund die Hälfte der Wohnungen ist für die Vermietung an Studierende vorgesehen. Die Mieten liegen im unteren Preissegment, zwischen 390 und 580 Euro monatlich inkl. aller Nebenkosten. Der andere Teil ist besonders für junge Berufstätige und Laufbahnstarter geeignet. Acht der Apartments sind behindertengerecht.



Senator Dr. Kollatz sprach von einem “Meilenstein”. Mit dem Ankauf dieser Neubauentwicklung erweitere die Berlinovo ihren Bestand an Neubauten schlagartig in einem bedeutenden Umfang. “Dass sich der Kauf zudem auf ein zeitgemäßes und attraktives Angebot richtet, belegt die schon jetzt große Resonanz der künftigen Mieterinnen und Mieter. Das Projekt lässt erahnen, welche enormen Entwicklungschancen das Quartier nach der Schließung des Flughafens Tegel mit der Urban Tech Republic eröffnen wird”, so Kollatz weiter.



Die voll-eingerichteten Ein-Zimmer-Apartments zwischen 19 m² und 35 m² sind mit Bad, Küchenzeile und moderner Möblierung ausgestattet. Hinzu kommen Gemeinschaftsflächen inklusive Lounge, Waschbar, Fitness-Studio und Gemeinschaftsküche sowie ein großzügiger Gartenbereich.