Berlinovo hisst Richtkrone in Lichtenberg

Mit einem Richtfest ehrten die Berlinovo Immobilien Gesellschaft mbH und der Projektentwickler OFF Immobilien-Beteiligungs GmbH am Dienstag alle Bauarbeiter und ausführenden Gewerke, die am Neubauprojekt in Berlin-Lichtenberg beteiligt sind. Nach nur einem Jahr ist der Rohbau in der Elfriede-Tygör-Straße 5 im Lichtenberger Ortsteil Friedrichsfelde fertig.

