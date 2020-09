Berlinovo hebt Richtkranz für 137 Apartments für Jugend-Modell-Wohnprojekt

Der Rohbau für das Neubauprojekt der Berlinovo auf dem 4.200 m² großen Grundstück ist termingerecht fertiggestellt. So konnte am vergangenen Freitag im Beisein des Senators für Finanzen, Dr. Matthias Kollatz, der Senatorin für Bildung, Jugend und Familie, Sandra Scheeres, sowie dem Bezirksbürgermeister von Treptow-Köpenick, Oliver Igel, der Richtkranz für insgesamt 137 Apartments gehoben werden. Ab August 2021 werden hier junge Berliner, die durch die Jugendhilfe bzw. Jugendberufshilfe unterstützt werden, ein neues Zuhause finden.

.