Berlinovo erwirbt gemischtes Wohnkonzept in Spandau

Die landeseigene Berlinovo Immobilien Gesellschaft feierte gemeinsam mit dem Projektentwickler BS Immobilienentwicklung am 23. Januar das Richtfest für einen Neubau in der Christoph-Kolumbus-Straße 5-9 mit insgesamt 82 Wohneinheiten. Gebaut wird ein Quartier mit einem gemischten Wohnkonzept aus Senioren- und Beschäftigtenwohnen. Hinzu kommt ein Servicebüro zur sozialen und pflegerischen Betreuung der Senioren vor Ort.

.

Das Neubauprojekt auf den rund 5.400 m² großen Grundstück in der Christoph-Kolumbus-Straße 5-9 umfasst fünf Wohnhäuser mit einer Gesamtmietfläche mit 3.200 m², davon entfallen rd. 1.700 m² auf das Segment Seniorenwohnen und knapp 1.500 m² auf das Segment Beschäftigtenwohnen. Der Neubau soll im dritten Quartal dieses Jahres fertiggestellt sein. Dann wird Berlinovo die Wohnanlage von der BS schlüsselfertig übernehmen. Die Gesamtinvestitionskosten betragen rund 18,8 Mio. Euro. Die Gebäude werden in Massivbauweise errichtet mit jeweils zwei Vollgeschossen und einem ausgebauten Dachgeschoss. Deren Bauweise ist effizient und nachhaltig, nach Energieeffizienzhausstandard 55 (BEG WG). Für die Wärmeversorgung ist eine Wärmepumpe vorgesehen. Gleichzeitig werden die Dächer vorgerüstet zur nachträglichen Montage einer Photovoltaikanlage.



Die Einrichtung der 1- bis 3-Zimmer-Wohnungen erfolgt bedarfsorientiert – in Abhängigkeit vom jeweiligen Wohnsegment. So werden für das Segment Seniorenwohnen in zwei Gebäuden (Häuser 3 und 4) zum Beispiel 41 barrierefreie Wohnungen entstehen, fünf davon rollstuhlfreundlich. Diese Wohnungen erhalten eine Pantryküche und einen Austritt in Form einer Terrasse oder eines Balkons. Ergänzt wird das Angebot durch einen rund 100 m² großen barrierefreien Gemeinschaftsbereich mit einer Küche und einer Terrasse. Für das Segment Beschäftigtenwohnen werden in drei Gebäuden (Häuser 1, 2 und 5) 41 Wohnungen gebaut. Dieses Angebot richtet sich an Beschäftigte von Landesunternehmen sowie Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens in Berlin. Die Wohnungen verfügen über eine Pantryküche sowie eine kleine Terrasse, einen Dachaustritt oder Balkon. Dass die Wohnlage gut ist, zeigt die hohe Nachfrage bei den umliegenden Neubauprojekten. Gründe hierfür sind u. a. die direkte ÖPNV-Anbindung an die Großstadt, die wald- und wasserreiche Umgebung sowie die intakte soziale Infrastruktur.



„Die landeseigene Berlinovo schafft einmal mehr viele neue Wohnungen für Senioren und Beschäftigte. Das sind gute Nachrichten, insbesondere für Beschäftigte von Landesunternehmen oder Mitarbeiter im Bereich des Gesundheits- und Sozialwesens. Aber auch für das Land Berlin als Arbeitgeber sind deutlich mehr Wohnungen für Beschäftigte ein wichtiges Ziel. Im Wettbewerb um die besten Köpfe ist das Beschäftigtenwohnen ein wichtiger Entscheidungsfaktor. Deshalb ist es auch Teil unseres Personalentwicklungsprogramms 2030“, kommentiert Stefan Evers (CDU), Senator für Finanzen und Aufsichtsratsvorsitzender der Berlinovo.



„Die Entwicklung des Wohnungsmarktes im Ortsteil Kladow ist positiv. Umso mehr freut es mich, dass wir unweit des Krankenhauses Havelhöhe in diesem Jahr eine attraktive Wohnanlage in Betrieb nehmen werden. Die Ausstattung ist modern, die Miete sozialverträglich", fügt Alf Aleithe, Geschäftsführer der Berlinovo, hinzu.