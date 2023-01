Berlinovo erwirbt Ärztehaus am Campus der Demokratie

Die Hauptstadt Mobile HM GmbH das Ärztehaus in der Ruschestraße 103 in Berlin an die Berlinovo Immobilien Gesellschaft mbH verkauft. Eigentümerin und Betreiberin des Objekts ist die Hauptstadt Ruschestraße 103 GmbH. Möhrle Happ Luther war beim Verkauf beratend tätig.

.

Die Verkäuferin hat das Ärztehaus mit einer Fläche von fast 9.000 m² in den vergangenen Jahren erfolgreich weiterentwickelt und es zu einem strukturell wichtigen Ankerpunkt im Bezirk Berlin-Lichtenberg gemacht. Das Ärztehaus gehört zum Sanierungsgebiet „Campus der Demokratie“.



Das Team um Dr. Uwe Eppler begleitet die Hauptstadt Mobile HM GmbH umfassend aus rechtlicher und steuerlicher Sicht bei der Neuausrichtung ihres Geschäfts. Parallel zur Transaktion hat Möhrle Happ Luther die Mandantin auch beim Verkauf einer weiteren hochwertigen Wohnimmobilie unterstützt. Der Mandant lässt sich seit vielen Jahren von Eppler beraten.



Die Berlinovo Immobilien Gesellschaft mbH wurde von CMS und PwC beraten.