Zalando HQ geht für 235 Mio. Euro an Hines

L’Etoile Properties und Capstone Asset Management haben ihre Projektentwicklung „Zalando HQ“ laut Marktinformationen für rund 235 Mio. Euro versilbert und nehmen damit die satten Preissteigerungen im derzeitigen Marktumfeld mit. Die beiden Partner hatten das Ensemble erst im vergangenen Jahr für einen von Capstone Asset Management gemanagten südkoreanischen Fonds in einem Asset Forward Deal für rund 196 Mio. Euro gekauft [Südkoreaner zahlen UBM 196 Mio. Euro für Zalando Headquarter]. Die in einer von Colliers initiierten Off-Market-Transaktion jetzt von Hines erworbene künftige Zentrale des Online-Versandhändlers, hat das Immobilieninvestmentunternehmen für einen Luxemburger Immobilienfonds erworben.

