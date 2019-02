Berliner Wohnungsmarkt: Die Karawane zieht ins Umland

Die wohnungspolitische Debatte in Berlin verschärft sich, während der Neubau weiterhin nicht den Bedarf nach Wohnraum decken kann. Eine Folge ist ein Ausweichen auf den Speckgürtel der Spreemetropole. So wächst die Bevölkerung in Potsdam und Teltow mit einem Plus von 12 bzw. 14 Prozent seit 2010 prozentual stärker als in Berlin (+ 9,6 Prozent). Auch Bernau, Falkensee, Blankenfelde-Mahlow und Nauen verzeichnen zwischen 7,6 und 6 Prozent Bevölkerungszuwachs. Die Bestandsmieten in Falkensee und Teltow liegen infolgedessen ebenso wie in Potsdam bereits über 9 Euro je Quadratmeter. Trotz des Zustroms ins Berliner Umland entspannt sich die Lage in Berlin dadurch nicht. Die Bevölkerungszahlen steigen unvermindert an. Absoluter Spitzenreiter ist Berlin Pankow. Dem Bezirk wird bis 2030 ein Wachstum von 16 Prozent prognostiziert. Deutlich über dem Berliner Durchschnitt von 7,5 Prozent liegen auch Treptow-Köpenick und Lichtenberg mit einem erwarteten Bevölkerungszuwachs von 9,8 Prozent, Reinickendorf mit 9,4 Prozent und Marzahn-Hellersdorf mit 9,1 Prozent.

