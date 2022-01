Berliner Wohnimmobilienmarkt trotz Regulierung stark nachgefragt

Nach Angaben von Tolle Immobilien waren in Berlin im letzten Jahr trotz erheblicher staatlicher Regulierungen von Wohnimmobilien als Anlage und zur Selbstnutzung weiterhin stark nachgefragt.

„Bei Eigentumswohnungen im Bestand ist sogar ein richtiger Run zu verzeichnen. Die Vermarktungszeiten sind extrem kurz und liegen bei uns von der Auftragserteilung bis zum Notartermin im Durchschnitt bei zwei bis drei Monaten, wobei die Reservierung meistens in wenigen Wochen zustande kommt. Wir sehen derzeit den Engpass bei Banken im Rahmen der Finanzierung und bei den gesetzlichen Fristen im Notariat. Auch stellen wir weiterhin steigende Preise fest. Ein Beispiel dazu: Eine Wohnung in Spandau hatten wir mit 425.000 Euro eingepreist, verkauft wurde sie für 465.000 Euro“, sagt Corvin Tolle, geschäftsführender Gesellschafter von Tolle Immobilien.



Tolle betont, dass nach wie vor zu wenig gebaut wird: „Der neue Senat will mindestens 200.000 neue Wohnungen bis 2030. Dazu muss aber auch der Prozess bei den Baugenehmigungen verkürzt werden. Wenn sogar der ehemalige Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit sagt, dass die Verwaltung der Stadt, die er jahrelang regiert hat, „schlechter aufgestellt ist als jede Kreissparkasse“ ist klar, dass Reformen dringend vonnöten sind.“



Auch bei Mehrfamilienhäusern als Anlageprodukt ist die Nachfrage ungebrochen hoch. So hat Tolle Immobilien die Transaktion von drei Berliner Wohn- und Geschäftshäusern off market begleitet. In allen Fällen liegen die Immobilien in einem Milieuschutzgebiet.



„Trotz dieser erschwerten Bedingungen gelangen uns diese Transaktionen an langfristige Bestandhalter. Die Nachfrage nach Objekten dieser Art, die sich zum Aufteilen und Aufstocken eignen, ist enorm hoch“, erläutert Tolle.



Zwei der drei Wohn- und Geschäftshäuser befinden sich in Kreuzberg, eines steht in Pankow. Die Gesamtfläche beträgt rund 3.500 m² die sich auf insgesamt 44 Wohn- und acht Gewerbeeinheiten verteilen.