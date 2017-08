Berliner Volkssolidarität mietet 1.660 m² Bürofläche an

Storkower Straße 111

Bisher waren die Landesgeschäftsstelle der Berliner Volkssolidarität sowie die Geschäftsstellen ihrer Tochterunternehmen Kinder- und Jugend gGmbH der Volkssolidarität Berlin, Sozialdienste der Volkssolidarität gGmbH und Dienstleistungsgesellschaft der Volkssolidarität Berlin mbH auf vier Standorte in Berlin verteilt. Zur optimierten Zusammenarbeit und noch besseren Unterstützung bedürftiger Menschen und ihrer Mitglieder suchte die Volkssolidarität Landesverband Berlin e.V. neue, größere Flächen, um alle Bereiche an einem Standort zusammenzuführen. Dafür mietet die Berliner Volkssolidarität die rd. 1.660 m² Bürofläche in dem Bürogebäude „Storkower Straße 111“ im Stadtteil Prenzlauer Berg an. Hierbei wurde sie umfassend von den Vermietungsspezialisten von Aengevelt betreut.

