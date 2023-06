Berliner Volksbank steigt bei HCRE ein

Die Berliner Volksbank steigt mit 25 Prozent beim Projektentwickler HCRE HealthCare Real Estate ein. Der Fokus liegt auf der Entwicklung und Bestandsakquisition von Sozialimmobilien. Mit dem Deal sichert sich eine weitere Volksbank das Entwicklungspotential im Bereich Healthcare-Immobilien. Erst zum Jahresauftakt stieg ein Bankenkonsortium unter Führung der Hannoverschen Volksbank bei der Immac Group ein [wir berichteten].

Die Berliner Projektentwicklungsgesellschaft HCRE hat ein Viertel ihrer Geschäftsanteile an die Berliner Volksbank übertragen. Ziel der auf lange Sicht angelegten Zusammenarbeit ist das Ausschöpfen von Synergien in den Bereichen regionale Entwicklung und Bestandsakquisition von Sozialimmobilien – und das bundesweit.



„Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Meilenstein und ein zentraler Hebel, um die HCRE auf Wachstumskurs zu halten. Die Berliner Volksbank war immer unser Traumpartner, und wir sind mehr als glücklich über diesen Match. Sie kann uns zum einen dabei unterstützen, für unsere Projekte das passende Finanzierungsmodell zu entwickeln und gemeinsam entsprechende Investoren zu finden. Zum anderen erhalten wir auf diesem Weg Zugang zu spannenden Grundstücken und Objekten“, so Jonas Rabe, geschäftsführender Gesellschafter der HCRE.



Währen die HCRE vom frischem Kapital profitiert vertieft die Berliner Volksbank mit ihrer Beteiligung an der HCRE ihren Zugang zum Zukunftsmarkt „Sozialimmobilien“, in dem die Bank aufgrund der demographischen Entwicklung großes Potenzial sieht: „Das Geschäftsmodell, die strategischen Ideen und belastbaren Konzepte der HCRE haben uns überzeugt. Die Projektpipeline ist gut gefüllt und der bisherige Track Record äußerst solide. Wir sind von der bisherigen Bilanz dieses noch jungen Unternehmens beeindruckt. “, erläutert Sebastian Klauke, Geschäftsführer der Berliner Volksbank Beteiligungs GmbH.