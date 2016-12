Berliner Volksbank residiert bald im Quartier Bundesallee

Projektentwickler erfreut, Bezirk glücklich, Architekten stolz: Fast mutet es ein wenig zu viel des Guten an, um realistisch zu sein. Ist es aber. Die Projektentwicklung „Quartier Bundesallee“ in Charlottenburg-Wilmersdorf gestaltet sich wie ein Dauer-Gute-Nachtrichten-Quell. Rund 100 Millionen Euro hat die Schweizer SSN Group für den Komplex aus sieben Gebäuden auf einem 7.500 m² zählenden Areal veranschlagt. Konzipiert als Knotenpunkt an der Pforte zum Berliner Westen entstehen auf 21.400 m² Büroflächen, 7.200 m² sind für Wohnungen reserviert. Das Ganze wird nach Entwürfen der Berliner Architektengruppe KSV Krüger Schuberth Vandreike locker arrangiert, teilweise in Eckbebauung und versetzt angeordnet. Die Fertigstellung is

[…]