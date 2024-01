Berliner Vermietungsmarkt schließt Jahr schwach ab

Nach Angaben von Colliers wurden 2023 auf dem Berliner Büromarkt 530.000 m² Bürofläche umgesetzt. Damit wurde das Vorjahresergebnis um 30 Prozent verfehlt, während das zehnjährige Mittel von 804.000 m² um 34 Prozent unterschritten wurde.

„Die traditionelle Jahresendrallye auf dem Berliner Büromarkt ist dieses Jahr ausgefallen. Stattdessen stellte das abgelaufene Quartal mit 118.500 m² das schwächste Jahresende seit 2009 dar. Die Gründe dafür sind vielfältig: Wirtschaftliche Unsicherheiten sowie anhaltende Überlegungen zu neuen Bürokonzepten und mobilen Arbeitsmodellen führen zu wesentlich längeren Entscheidungszeiträumen. Viele Bestandsmieter verlängern daher aktuell lieber ihre Verträge, was auch auf Seiten der Vermieter auf großes Interesse stößt. Unternehmen mit einem Flächenbedarf ab 3.000 m² sind sehr zögerlich beim Abschluss eines neuen Mietvertrages: Lediglich 2 Vermietungen über 10.000 m² und 12 weitere Abschlüsse über 5.000 m² zeigen die Zurückhaltung sowohl bei der öffentlichen Verwaltung, die sich mit zunehmender Haushaltsdisziplin konfrontiert sieht, als auch bei der Digitalwirtschaft, bei der reduziertes Risikokapital und gestiegene Finanzierungskosten das Expansionstempo drosseln.“, erläutert Christian Leska, Head of Business Development und Head of Office Letting bei Colliers in Berlin.



Durchschnittsmiete stabil

Hochwertige Büroflächen in zentralen Lagen – idealerweise bereits taxonomiekonform – bleiben trotz der wirtschaftlichen Unsicherheiten stark nachgefragt. Entsprechend klettert die Spitzenmiete auf 44,50 Euro/m². Das entspricht einem Anstieg von 3 Prozent zum Vorjahr. Von dieser Entwicklung profitieren neben dem Neubausegment insbesondere die Lagen innerhalb der Ringbahn. Im Gegenzug steigt der Druck auf Bestandsobjekte mit geringer ESG-Konformität und in weniger gut angebundenen Mikrolagen. Hier sind im größeren Umfang Mietpreisreduktionen zu beobachten. Die Durchschnittsmiete bleibt zum Vorquartal stabil bei 29,00 Euro/m² bei höheren Incentives. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Rückgang von gut zwei Prozent.



Leerstandsquote steigt auf 5,7 Prozent

Das kurzfristig verfügbare Flächenangebot hat zum Jahreswechsel noch einmal deutlich zugenommen. Unvermietete Neubauten und leergezogene Bestandsflächen stellen hier gleichermaßen die größten Treiber dar, sodass der Leerstand auf knapp 1,3 Millionen Quadratmeter, bei einer Leerstandsquote von 5,7 Prozent, gestiegen ist, was einem Zuwachs um 200 Basispunkte innerhalb eines Jahres entspricht. Im nationalen und internationalen Vergleich ist der Leerstand in Berlin immer noch sehr moderat. Untermietflächen haben sich auf einem hohen Niveau stabilisiert. Aktuell stehen 173.200 m² kurzfristig zur Verfügung. Ohne Untermietflächen liegt die Leerstandsquote bei 4,9 Prozent.



Öffentliche Verwaltung übernimmt Spitze

Die öffentliche Verwaltung setzte sich mit 103.500 m² (20 Prozent) knapp an die Spitze. Direkt dahinter folgt mit 81.400 m² (15 Prozent) die IT-Branche – trotz erschwerter Finanzierungsrunden bleibt die Digitalwirtschaft einer der Treiber auf dem Berliner Büromarkt. Die Top 3 runden die krisenresistenten Beratungsunternehmen mit 78.400 m² (15 Prozent) ab. Deutlich reduziert zu den Vorjahren mietete der (Online-)Handel an. Großanmietungen blieben in diesem Segment fast gänzlich aus, sodass lediglich 18.800 m² registriert wurden. Die ehemals anmietungsstarken Coworking-Anbieter schafften es mit 13.200 m² nicht einmal unter die zehn umsatzstärksten Branchen.



Projektentwicklungspipeline bleibt gut gefüllt

2023 wurden in Berlin 875.100 m² Büroflächen fertiggestellt – rund zwei Drittel davon entfallen auf Neubauten und gut ein Drittel auf Refurbishments. Für 2024 wird das Fertigstellungsvolumen mit 876.000 m² fast auf identischem Niveau liegen, wobei der Anteil an Refurbishments steigen wird. Aufgrund vieler gestoppter und verzögerter Projekte werden die Fertigstellungen ab 2025 deutlich sinken – aktuell werden für 2025 rund 536.000 m² erwartet, für 2026 voraussichtlich noch weniger.



Die Vorvermietungsquoten gehen ebenfalls leicht zurück. Die 2023er Fertigstellungen waren zum Jahresende zu 70 Prozent belegt. 2022 lag dieser Wert noch bei 77 Prozent und zum Höhepunkt der Vorvermietung Ende 2019 bei 91 Prozent. Für 2024 und 2025 liegen die Vorvermietungsquoten aktuell bei 47 bzw. 36 Prozent.



Verstärkte Marktaktivität in 2024 erwartet

„Der Berliner Bürovermietungsmarkt hat sich bereits seit einigen Quartalen von einem Vermieter- zu einem Mietermarkt gedreht. Bürogesuche haben heute oft mehrere Optionen zur Auswahl und wenig Handlungsdruck, weshalb Eigentümer wieder verstärkt mit Incentives locken und versuchen Bestandsmieter langfristig zu halten“, beobachtet Leska. „Dennoch sind weiterhin zahlreiche Gesuche inklusive großer Tickets am Markt unterwegs. Wir rechnen für 2024 aufgrund aufgeschobener Anmietungsentscheidungen mit einem gewissen Aufholeffekt, weshalb wir den Flächenumsatz in 2024 wieder bei mindestens 600.000 m² sehen. Der generelle Trend hin zu modernen taxonomiekonformen Flächen in gut angebundenen Lagen sowie der zunehmende Druck auf unsanierte Bestandsflächen werden dabei weiterhin anhalten“, fasst Kemal Zeyveli FRICS, Regional Manager bei Colliers in Berlin, zusammen.