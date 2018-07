Berliner Süden mit kurzfristiger Verfügbarkeit von 100.000 m² in Neubauten

Laut Realogis erreicht der Vermietungsmarkt für Lager- und Logistikflächen im Großraum Berlin mit einem Flächenumsatz von 183.000 m² das drittbeste Ergebnis innerhalb der letzten fünf Jahre. Im Vergleich zum vorjährigen Rekordergebnis (H1 2017: 289.000 m²) gab der Umsatz um 37% nach, liegt aber nur 7 % unter dem 5-Jahresdurchschnitt (ca. 195.800 m²).

Für die Entwicklung gab es vier Gründe. Erstens wurden im Vorjahreszeitraum deutlich mehr Großabschlüsse gezeichnet, diese werden in 2018 erst in der zweiten Jahreshälfte erwartet. Zweitens ist die innerstädtische Flächenverfügbarkeit sehr niedrig. Drittens sank die Nachfrage im Umland und viertens wird dort ein Neubauvolumen von mehr als 100.000 m² erst in den kommenden Monaten fertig gestellt und ist erst dann kurzfristig bezugsfertig.



Zwar ist der Anteil von E-Commerce am Gesamtumsatz mit ca. 58.000 m² (32%) nach wie vor marktentscheidend. „Auffällig gegenüber den Vorjahren ist jedoch das veränderte Nutzerverhalten der E-Commerce Branche“, kommentiert Ben Dörks, Senior Consultant der Realogis Immobilien Berlin GmbH. „Die meisten Onlinehandel-Unternehmen haben sich im aktuellen Wirtschaftszyklus bereits schon im Großraum Berlin angesiedelt – die letzten größeren Abschlüsse haben wir 2017 verzeichnet. Derzeit wird aufgrund des Mitarbeitermangels eher eine Bereinigung erkennbar.“



Während Anmietungen in spekulativen Neubauten mit 109.000 m² Fläche immer noch den Löwenanteil des Umsatzes darstellten (60 %), gaben sie im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (196.500 m²) um 44 % nach. Rund ein Drittel des Flächenumsatzes fand in den ersten sechs Monaten im Berliner Stadtgebiet statt (59.900 m², 33%). Umsatzstärkste Region war hingegen aufgrund des vorhandenen Angebotes der Süden (118.400 m², 65%). Allerdings geht hier mittlerweile die Nachfrage seitens der Nutzer aufgrund von mangelnder Verfügbarkeit an Mitarbeitern zurück.



„Während der Handel seit drei Jahren eine führende Rolle einnimmt, trug er im ersten Halbjahr mit rund 70.000 m² Flächen nur noch 38% zum Gesamtergebnis bei und gab damit um mehr als die Hälfte gegenüber dem Vorjahreszeitraumergebnis nach“, sagt Irina Lysenko, Research Analyst der Realogis-Gruppe. Auf Rang 2 platziert sich die Logistikbranche (33%, 61.000 m²), was vorrangig dem Vertragsabschluss von DHL in Ludwigsfelde mit 40.000 m² geschuldet ist. Das Logistikunternehmen ist Eigennutzer und wird sein Gebäude auf einem selbsterworbenen Grundstück errichten.





Aufgrund des innerstädtischen Flächenmangels erreicht die Spitzenmiete hier erstmals die 7,50 Euro/m²-Marke und erhöht sich damit innerhalb von einem Jahr um 1 Euro/m². Im Umland wurden Höchstmieten von bis zu 4,35 Euro/m² für moderne Logistikeinheiten ab 5.000 m² registriert. Weitere geplante Neubauvorhaben in Hoppegarten, Wustermark und Ludwigsfelde mit ca. 130.000 m² befinden sich der Pipeline und sollten 2019/20 fertig gestellt werden.



„Da einige Großabschlüsse vor der Tür stehen, gehen wir davon aus, dass der Berliner Markt bis Jahresende erneut die 400.000 m²-Marke schafft“, so Ben Dörks,. „Spannend wird die weitere Entwicklung der Handelsunternehmen, die zum Sprung an die Spitze der Flächenabnehmer ansetzt.“





Relevante Abschlüsse im H1 2018 Mieter Ort Größe (m²) DHL Ludwigsfelde 40.000 Defshop Ludwigsfelde 20.000 Amazon Berlin Süd 14.600 Logistiker Großbeeren 9.600

Berlin zählt zu einem wachsenden Logistikstandort und ist DER Start-Up-Standort Europas. Als Teilmarkt definiert Realogis die relevanten verfügbaren Lager-, Logistik-, Industrie- und Produktionsflächen im Umland wie folgt: im Norden bis Neuruppin, Oranienburg, Eberswalde; im Osten: Straußberg, Fürstenwalde; im Süden: Ludwigsfelde/Großbeeren, Zossen, Königs Wusterhausen; im Westen: Brieselang, Wustermark, Werder. Geographisch gehört der Großraum Berlin zu einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt für die Ost-West-Verbindung sowie für Nord-Süd-Autobahnen und beinhaltet neun Autobahnen (A100 (Stadtautobahn), A9, A10, A11, A12, A13, A24, B96(a), B101), Binnenhäfen und Flughäfen.