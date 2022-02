Berliner Startup Yababa mit erster Niederlassung in Köln

Nach erfolgreichem Start in Berlin liefert Yababa jetzt auch in Köln. Auf Beratung und Vermittlung von Di Viesto Real Estate hat der Lieferant für türkische und arabische Lebensmittel einen Mietvertrag im Gewerbegebiet Köln-Poll in zentraler Lage zwischen der Innenstadt und dem Flughafen über insgesamt 2.220 m² Fläche abgeschlossen.

Das Gewerbeobjekt liegt in der Ernst-Weyden-Str. 15 in Köln-Poll. Es bietet rund 1.900 m² Lager-, 300 m² Mezzanine- und 120 m² Bürofläche in unmittelbarer Nähe zum Autobahnkreuz Köln-Gremberg (Autobahnen A4, A559, A3). Mit diesem Mietvertragsabschluss sind alle insgesamt 4.700 m² Lagerflächen des Objekts vollvermietet. Eigentümer ist ein privater Investor.



„Verfügbare Lagerflächen in der Nähe des Stadtzentrums sind am Kölner Markt sehr begehrt. Umso mehr freuen wir uns, dass wir Yababa innerhalb von kurzer Zeit seit Beginn der Flächensuche des Unternehmens am ersten Standort seiner deutschlandweiten Expansion erfolgreich unterstützen konnten“, berichtet Sarah Di Viesto.



Lieferdienste für Lebensmittel boomen, neben etablierten Playern kommen immer mehr Startups hinzu. Dazu zählt auch das im Oktober 2021 an den Start gegangene Berliner Unternehmen Yababa, das von renommierten Kapitalgebern unterstützt wird. Der Lieferdienst ist auf türkische und arabische Lebensmittel spezialisiert und will damit Gemeinschaften mit Produkten aus ihrer Heimat versorgen.



„Mit Yababa wollen wir unseren Kunden ein großes, qualitativ hochwertiges Produktsortiment mit einem bequemen Einkaufserlebnis am selben Tag ermöglichen – seit Mitte Februar 2022 auch in der Domstadt Köln“, sagt Gründer Ralph Hage.