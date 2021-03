Berliner SRH Hochschule wird Ankermieter im Shed

Klingsöhr und Dereco gewinnen die Berliner SRH Hochschule als Mieterin in Neukölln. Die SRH Berlin University of Applied Sciences unterzeichnete eine Mietvertrag über rund 13.000 m² im Shed. Der Einzug in dem Neubau in der Sonnenallee ist für Ende 2023 geplant.

.

Die Klingsöhr Unternehmensgruppe hat 13.000 m² im Shed direkt am S-Bahn-Ring an die SRH Berlin University of Applied Sciences vermietet. Das Neubauensemble wird von der Klingsöhr Gruppe in einem Joint Venture mit dem Multi Family Office Dereco entwickelt. Die Hochschule wird die Flächen im Jahr 2023 beziehen.



„Wir freuen uns, dass wir die SRH als Mieterin gewinnen konnten“, sagt Stefan Klingsöhr, Geschäftsführer bei der gleichnamigen Unternehmensgruppe. „Berlin-Neukölln wird somit Hochschulstandort. Dies ist ein Signal für die positive Entwicklung des Stadtteils und insbesondere für den Süden Neuköllns“, ergänzt Klingsöhr. Die SRH Hochschule ist eine 2002 gegründete private, staatlich anerkannte Hochschule in Berlin. Studierende aus 100 Nationen sind in 65 Studienprogrammen eingeschrieben wie Management, Medien, Technologie und IT, Design und Kommunikation sowie Musik und Film.



„Das Shed in Neukölln ist der perfekte Ort für unseren neuen Hochschulcampus. Er ist sehr gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Zudem entsteht ein urbanes Quartier direkt am Wasser und in der Nähe des Neuköllner Kiez. Dies schafft neue Freiräume für Studium, Forschung und Kreativität“, sagt Dr. Thorsten Bagschik. Der zukünftige SRH Campus in Berlin bietet Platz für bis zu 3.500 Studierende. „Unsere Schools sind im Moment noch an drei Standorten in Charlottenburg, Kreuzberg und Schöneberg. Der neue, gemeinsame Campus stärkt und erleichtert den Austausch zwischen unseren vielfältigen Studiengängen, der jetzt schon gelebt wird“, so Bagschik.



„Auch diese Vermietung führt die dynamische Wandlung des bisher gewerblich geprägten, südlichen Neukölln hin zum angesagten Tech-Standort fort“, meint David Noll, CIO der Dereco. „Im Umfeld haben sich bereits namhafte und schnell wachsende Startups wie Blinkist oder Zattoo niedergelassen. Weitere junge, sowie etablierte Unternehmen sind händeringend auf der Suche nach Flächen. Für unser benachbartes Projekt Hohe Neun verzeichnen wir eine starke Nachfrage aus dem Bereich der hochtechnisierten Produktion sowie von etablierten Unternehmen, welche die Nähe zu den innovativen MINTs suchen.“



Das Shed bietet auf 15.600 m² Grundstücksfläche rund 30.000 m² Nutzungsfläche für Büros, Labore, emissionsarme Produktion oder Startups. Das Gebäudeensemble liegt direkt am Neuköllnischen Schifffahrtskanal im Entwicklungsareal „Neue Ufer“. Mit Gastronomie in der Common Hall und großzügigen Terrassen am Wasser entsteht hier zudem ein attraktives und pulsierendes Quartier mit einer breiten Uferzone, die der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht wird. Insgesamt sollen rund 200 Millionen Euro investiert werden. Finanziert wird das Projekt von der Berliner Sparkasse.



„Das Shed bietet die gleiche Qualität und den gleichen technischen Standard wie vergleichbare Gebäude in Berlin-Mitte oder Charlottenburg“, erklärt Klingsöhr. „Die Mieten für die Flächen liegen deutlich niedriger als in den Top-Lagen“. Die Flächen sind mieterspezifisch und flexibel anpassbar für unterschiedliche Arbeitsformen und Raumkonzepte. Zudem verfügen die Objekte über einen hohen technischen Standard, die LEED Platinum Zertifizierung wird angestrebt.