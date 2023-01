Berliner Spitzenmiete steigt kontinuierlich

Der Berliner Bürovermietungsmarkt hat sich 2022 insgesamt stabil gezeigt, zum Jahresschluss ging ihm allerdings etwas die Puste aus. Im letzten Quartal wurden Abschlüsse über 145.500 m² erzielt und damit deutlich weniger als im sehr starken Vorjahresquartal (322.600 m²). Für das Gesamtjahr summieren sich die Abschlüsse auf 765.000 m², ein Rückgang von rund zwölf Prozent (2021: 870.800 m²). Im Zehnjahresvergleich blieb der Umsatz dagegen annähernd konstant (780.900 m²). Für 2023 rechnet JLL mit einem Flächenumsatz von 750.000 m².

„Die Unternehmen halten sich aktuell mit größeren Anmietungen zurück und prüfen sehr genau, wie viel Fläche sie künftig benötigen“, kommentiert Anja Schuhmann, Niederlassungsleiterin JLL Berlin und Leipzig. So gab es lediglich sieben Anmietungen über 10.000 m², im Vorjahr waren es noch 20. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 869 Abschlüsse registriert, ein Plus von fünf Prozent.



Bei der Nachfrage zeichnet sich ein klares Bild nach qualitativ hochwertigen Flächen im Wettbewerb um die Gewinnung der besten Talente ab. In der Folge legt die Spitzenmiete weiter zu. Zum Jahresende kletterte sie auf 41,50 Euro/m², zwölf Monate vorher waren es noch weniger als 40 Euro. „Die Spitzenmiete wird tendenziell weiter steigen. Insgesamt sehen wir eine deutlich breitere Mietpreisspanne am Markt. Objekte in Randlagen und solche mit minderer Qualität dürften mit sinkenden Mieten zu kämpfen haben“, prognostiziert Schuhmann. Das macht sich bereits bei den gewichteten Durchschnittsmieten bemerkbar, die zum Ende des Jahres bei 27,68 Euro/m² lagen und damit unter dem Niveau der beiden Vorquartale.



Weniger markant als zu Jahresbeginn prognostiziert ist der Leerstand gestiegen. Mit einer Leerstandsquote von 4,4 Prozent liegt dieser nur unwesentlich über dem Vorjahreswert (4,1 Prozent). „Bei einigen Projekten kam es zu Verzögerungen bei der Fertigstellung aufgrund gestörter Lieferketten und wirtschaftlicher Unsicherheiten. Das wird sich in diesem Jahr nur langsam auflösen. Projektentwicklern fällt es weiterhin schwer, Fertigstellungs- und Bezugszeitpunkte zu garantieren“, meint Schuhmann. Daher dürfte auch die Leerstandsquote eher moderat steigen. Insgesamt ist die Baupipeline mit rund 1,64 Millionen m² Bürofläche aber nach wie vor prall gefüllt.



Büronutzer erwarten zunehmend mehr Flexibilität in den Mietverträgen und Flächenoptionen zur Umsetzung ihrer Arbeitsplatzstrategie. Schuhmann rechnet damit, dass Vermieter von ihrer derzeitigen Beharrung auf vollindexierte Mietverträge allmählich abrücken und dem Wunsch vieler Mieter nach Staffelmieten nachkommen werden. „Die Inflation wird nicht dauerhaft so hoch bleiben und bei einer Laufzeit von zehn Jahren bieten Staffelmietverträge ein klares Mietsteigerungspotenzial.“