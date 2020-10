Berliner Sparkasse mietet 22.000 m² im Square 1 in Berlin-Adlershof

Die Berliner Sparkasse verlegt einen ihrer zentralen Standorte von der Gustav-Meyer-Allee am Gesundbrunnen nach Adlershof. Damit hat die Bauwert Aktiengesellschaft den ersten Ankermieter für ihr neues Campus-Projekt Square 1 in dem Berliner Zukunftsstandort Adlershof-Johannisthal gewonnen. Dieses befindet sich unmittelbar am S-Bahnhof Adlershof-Johannisthal, dem ehemaligen Betriebsbahnhof Berlin-Schöneweide sowie direkt an der zur Zeit im Bau befindlichen neuen Trambahnstrecke. Dort entsteht ein insgesamt 172.000 m² Bürofläche umfassender Campus, der von den Architekturbüros Eller + Eller, Tchoban Voss und Grüntuch Ernst sowie dem Landschaftsarchitekturbüro Topotek 1 gestaltet wird.

