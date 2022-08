Berliner Senat fördert Wohnumfeldmaßnahmen in Großsiedlungen

Das Land Berlin vergibt 2022/2023 Zuschüsse zur Finanzierung von Wohnumfeldmaßnahmen oder Aufwertungsmaßnahmen im und am Bestand in Großsiedlungen der Nachkriegszeit mit einem Potenzial an Ergänzungsbauten; die Projektförderung entsprechender Maßnahmen im Jahr 2021 wird fortgeführt.

.

Die geförderten Maßnahmen sollen die Akzeptanz von geplanten Neubaumaßnahmen innerhalb bestehender Siedlungsstrukturen erhöhen und insbesondere für die Bestandsbewohner eine Aufwertung ihres Wohnumfeldes bewirken.



Für Bewilligungen in diesem Programm stehen gemäß Haushaltsplan 2022/2023 jeweils 2 Mio. Euro in den Jahren 2022 und 2023 zur Verfügung. Anträge auf Zuschüsse können alle Wohnungsunternehmen stellen, die Neubauvorhaben in bestehenden Großsiedlungen der Nachkriegszeit planen oder kürzlich umgesetzt haben und in diesem Zusammenhang Wohnumfeldmaßnahmen zur Erhöhung der Akzeptanz des Neubaus realisieren wollen.