Berliner Schuhmanufaktur „Shoepassion“ startet in Wien

Die Berliner Schuhmanufaktur Shoepassion hat seit dem 1. Juli ein Geschäftslokal Am Hof 5, einer der besten Lagen der Wiener Innenstadt, bezogen und wird dort ihre erste Österreichfiliale eröffnen. Shoepassion hat sich auf handgefertigte Schuhe aus nachhaltig produziertem Leder spezialisiert und treibt derzeit seine nationale und internationale Expansion voran. Mittlerweile verfügt das Unternehmen über zehn Filialen in Deutschland, Polen und der Schweiz. EHL Immobilien und Recondo Real Estate haben den Markteintritt begleitet.

.

„Der Wiener Markt ist für uns höchst attraktiv, da österreichische Konsumenten viel Wert auf hohe Produktqualität und möglichst nachhaltigen Konsum legen. Die Wiener Innenstadt als erste Adresse für Einzelhändler aus dem hochwertigen Segment ist daher für uns ein perfektes Umfeld", so Tim Keding, CEO von Shoepassion.



Der Einzelhandel erlebt einen tiefgreifenden Wandel“, sagt EHL-Retailexperte Jörg Bitzer. „Selbst für bestens eingeführte Einkaufsstraßen und Einkaufszentren reicht es nicht mehr, sich auf die traditionellen Platzhirsche zu verlassen. Wer nachhaltig erfolgreich sein will, muss auch neue, innovative Einzelhändler für sich gewinnen. Nur so bleiben Standorte spannend und es können Kundengruppen gewonnen werden, die sonst möglicherweise ins Internet abwandern würden.“



Auch wenn die Newcomer anfangs meist keine allzu großen Flächen anmieten, hätten diese doch das bei weitem größte Wachstumspotenzial: „Die Branchenriesen reduzieren tendenziell ihre Filialnetze, Wachstum kommt von den neuen Playern“, betont Bitzer.