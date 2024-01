Berliner Programm „Soziale Wohnraummodernisierung“ gut gestartet

Das in 2023 neu aufgelegte Förderprogramm für die sozialgerechte energetische Modernisierung von Mietwohnraum (Soziale Wohnraummodernisierung - SWM) wird gut nachgefragt. Das erklärte heute Berlins Stadtentwicklungssenator Christian Gaebler.

.

Insgesamt seien schon fünf energetische Sanierungsvorhaben von Mehrfamilienwohnhäusern mit insgesamt 848 Wohnungen bewilligt worden. Hauptfördernehmer sind mit über 800 Wohnungen die landeseigenen Wohnungsunternehmen, weiterhin nutzt eine Genossenschaft die Fördermittel, um die jeweiligen Bestände energetisch zu sanieren.



Die anstehenden Maßnahmen erfolgen größtenteils in Mehrfamilienwohnhäusern aus den 1970er Jahren sowie in einem Gebäude der Gründerzeit. Nach Abschluss der umfänglichen energetischen Sanierungen werden die Gebäude künftig eine deutlich verbesserte Energieeffizienz als bisher aufweisen.



Neben der Erreichung der eigens gesetzten Klimaschutzziele sichert Berlin die Bezahlbarkeit der Mieten durch die Verknüpfung der Förderung an Mietpreis- und Belegungsbindungen. Mieterhöhungen sind demnach begrenzt auf maximal plus 0,50 EUR/m². Zusätzlich sind Neuvermietungsmieten in den nächsten 15 Jahren auf den Mietspiegel-Mittelwert festgelegt. Bei Neuvermietungen können Haushalte mit einem Wohnberechtigungsschein (WBS) den Wohnraum anmieten.



„Mit den ersten Bewilligungen für geförderte Modernisierungen ist ein wichtiger Schritt hin zu energetisch zukunftsfähigen Beständen getan, die zugleich der sozialen Wohnraumversorgung zur Verfügung stehen. Weitere Wohnungsanbieter sollten dem Beispiel folgen und die Chance auf eine weitreichende und mit anderen Unterstützungen kombinierbare Zuschuss-Förderung nutzen.", kommentiert Senator Christian Gaebler.



Die Schaffung von Sozialbindungen über die Modernisierungsförderung von 848 Bestandswohnungen erweitert die Strategie Berlins zur Stabilisierung der Sozialwohnungen durch die 2014 eingeführten Förderung des Neubaus. Im Rahmen der Neubauförderung nach den Wohnungsbauförderungsbestimmungen wurden im vergangenen Jahr 3.492 zusätzliche neue Sozialwohnungen in 27 Vorhaben bewilligt.