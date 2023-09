Berliner Modelabel 24colours eröffnet Store im Alexa

Das Alexa begrüßt seinen neuen Mieter 24colours. Das junge Modelabel aus Berlin hat am 25. September einen neuen Store in dem beliebten Shopping- und Freizeitcenter am Alexanderplatz eröffnet. Der Store befindet sich im ersten Obergeschoss auf rund 90 m². Für die Vermietung verantwortlich war Sonae Sierra. Die Immobilienspezialisten managen das Shopping Center im Auftrag der Eigentümerin Union Investment.

.

„Wir begrüßen 24colours ganz herzlich“, sagt Oliver Hanna, Sonae Sierra, Center Manager des Alexa. „Das junge Label aus Berlin ergänzt unser großes Angebot im Bereich Fashion optimal. Denn nicht nur unsere Stammkunden, sondern auch die vielen Berlintouristen suchen im Alexa nach dem beliebten ‚Berlin Style‘.”