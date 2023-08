Berliner Mietspiegel: Start der Datenerhebung

Die Datenerhebung für den Berliner Mietspiegel 2024 wird in Kürze starten. Stadtentwicklungssenator Gaebler wirbt für eine breite Unterstützung.

Im Frühsommer 2024 soll ein neuer qualifizierter Berliner Mietspiegel erscheinen. Die erforderlichen Daten über Miethöhe und Ausstattung werden durch eine Befragung bei Mieterinnen und Mietern sowie Vermietern für zufällig ausgewählte Wohnungen erhoben. Dies erfolgt in der Zeit von September bis Dezember 2023.



2021 wurde durch eine bundesgesetzliche Regelung eine Auskunftspflicht für die Befragung bei qualifizierten Mietspiegeln eingeführt. Diese Pflicht zur Bereitstellung der Daten greift nun erstmals bei der Erhebung für den Mietspiegel 2024. Die vertrauliche Behandlung der Daten sowie die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen zum Datenschutz werden garantiert.



„Es liegt im Interesse der Mieter und Vermieter, dass das Mietniveau in Berlin realistisch widergespiegelt wird. Unabhängig von der Auskunftspflicht möchte ich deshalb alle dazu ermutigen, sich an der Beantwortung der Fragen zu beteiligen. Damit stärken wir den Mietspiegel.“, sagt Berlins Stadtentwicklungssenator Christian Gaebler.



Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen als Mietspiegel-Ersteller hat nach einer europaweiten Ausschreibung das ALP Institut für Wohnen und Stadtentwicklung GmbH Hamburg mit der Erstellung beauftragt.