Berliner Mieten ziehen deutlich an

Im Zeitraum von 2010 bis 2014 erhöhte sich die durchschnittliche Quadratmeter-Miete in Berlin von 6,80 auf 7,67 Euro. Moderater fiel der Anstieg im Land Brandenburg aus. Hier stieg die durchschnittliche Bruttokaltmiete von 5,82 auf 6,33 Euro/m², teilt das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg auf Grundlage des Mikrozensus mit.

Im Berliner Vergleich ist das Wohnen in Steglitz-Zehlendorf am teuersten. Hier kostete der Quadratmeter Wohnfläche im Jahr 2014 durchschnittlich 8,25 Euro. Die deutlichste Steigerung innerhalb Berlins weist Friedrichshain-Kreuzberg auf. In diesem Bezirk kletterten die Mieten um 1,12 auf 7,97 Euro/m². Die geringste Veränderung zeigt sich bei einer Erhöhung um 61 Cent in Treptow-Köpenick. In Marzahn-Hellersdorf sind Wohnungen am günstigsten. Im Mittel zahlte man hier weniger als 7 Euro.



Die durchschnittlich teuersten Mietwohnungen im Land Brandenburg gab es mit 7,67 Euro/m² in Potsdam. Den höchsten Anstieg von 1,01 Euro gegenüber dem Jahr 2010 verzeichnete der Kreis Potsdam-Mittelmark, die geringsten Mietpreiszuwächse von jeweils 20 Cent gab es in der Stadt Brandenburg sowie in Cottbus. Im Landkreis Elbe-Elster wohnte man 2014 mit 5,34 Euro am günstigsten.